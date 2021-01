Codogno, parente morto: rissa per eredità fra 30enni

L'episodio è avvenuto domenica scorsa. Per alcuni dei protagonisti della rissa sono state necessarie le cure del locale pronto soccorso

I carabinieri hanno denunciato a Codogno, nel Lodigiano, quattro 30enni per rissa. I quattro si sono pubblicamente colpiti a calci e pugni, nella centrale piazza Cairoli, perché in disaccordo sulla spartizione dell'eredità di un comune parente recentemente morto. L'episodio è avvenuto domenica scorsa. Per alcuni dei protagonisti della rissa sono state necessarie le cure del locale pronto soccorso.