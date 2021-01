Incendio in una palazzina a Caronno Pertusella, evacuate 10 persone

Un bimbo di un anno e il fratello di 11 sono stati ricoverati all'ospedale Niguarda di Milano dopo aver inalato del fumo. Entrambi non sono gravi e sono stati trasportati al nosocomio in codice verde solo per accertamenti

Incendio in un appartamento a Caronno Pertusella, in provincia di Varese. Ad essere coinvolte sono state dieci persone, evacuate dalla palazzina. Un bimbo di un anno e il fratello di 11 sono stati ricoverati all'ospedale Niguarda di Milano dopo aver inalato del fumo. Entrambi non sono gravi e sono stati trasportati al nosocomio in codice verde solo per accertamenti. Il rogo è scoppiato la scorsa notte alle 4.30 in corso della Vittoria. Sul posto sono intervenute quattro ambulanze del 118 ,oltre ai vigili del fuoco che hanno spento l'incendio.