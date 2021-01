Pero, perseguitò la moglie durante la separazione: arrestato

L'uomo registrava le sue conversazioni, la pedinava, le inviava numerosissimi messaggi e lettere dove le manifestava il suo amore, e l'aveva seguita fino in Calabria dove la donna trascorreva le vacanze estive. Oltre anche che minacciarla di morte

Un 40enne, residente a Pero nel Milanese, è stato arrestato dai carabinieri per atti persecutori nei confronti della moglie. I militari hanno eseguito un'ordinanza di custodia cautelare agli arresti domiciliari.

La denuncia

Questo per la denuncia presentata nel mese di settembre dalla donna, secondo la quale, a partire dall'estate 2020, quando i due si stavano separando, lui avrebbe in atto una serie di condotte persecutorie: registrava le sue conversazioni, la pedinava, le inviava numerosissimi messaggi e lettere dove le manifestava il suo amore, e l'aveva seguita fino in Calabria dove la donna trascorreva le vacanze estive. L'uomo l'avrebbe anche minacciata di morte.