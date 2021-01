Incidente nel Milanese, perde controllo dell'auto e si ribalta: morto

Un uomo di circa 50 anni è morto in un incidente avvenuto sulla strada Padana Superiore, all'altezza di Cassano D'Adda, alle porte di Milano. L'automobilista avrebbe perso il controllo della propria auto ed è poi finito fuori strada, l'incidente sarebbe avvenuto la scorsa notte. A dare l'allarme questa mattina attorno alle 7.45 è stato il conducente di un autobus che si è accorto del veicolo in un campo di fianco alla carreggiata. Subito sono intervenuti il 118 e i carabinieri di Cassano ma per il 50enne non c'è stato nulla da fare.