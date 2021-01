Bergamo, ubriaco in scooter fugge all’alt e investe vigile: arrestato

Un agente della polizia locale di Bergamo è stato investito da un uomo di 36 anni in sella a uno scooter, che non si è fermato all'alt per un controllo. L'episodio è accaduto in via Coghetti, non lontano dal comando dei vigili. Quando gli agenti gli hanno intimato di fermarsi, l'uomo ha proseguito la corsa ma si è infilato in una strettoia, dove ha investito uno degli agenti, che ha riportato ferite non gravi. Una volta fermato, il 36enne è risultato positivo all’alcol test, mentre il veicolo era privo di assicurazione. L’uomo è stato arrestato e denunciato per resistenza a pubblico ufficiale e lesioni aggravate. La misura cautelare è stata convalidata dal gip, che ha disposto l'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria. Sequestrato il motorino.