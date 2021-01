Rapinavano coetanei mentre andavano a scuola: 2 arresti nel Milanese

Un 15enne e un 16enne sono stati arrestati dai carabinieri a San Giuliano Milanese (in provincia di Milano) con l'accusa di aver rapinato dei loro coetanei mentre si recavano la mattina presto a scuola, derubandoli di cellulari, denaro e beni personali.

Il provvedimento

I militari di San Giuliano Milanese hanno eseguito questa mattina un'ordinanza di collocamento in comunità emessa dal gip di Milano su richiesta della Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni: ai due vengono contestate tre rapine consumate a San Giuliano Milanese tra luglio e settembre 2020.

Le rapine

Le vittime sarebbero state per lo più avvicinate per strada con la scusa di fornire alcune informazioni o di prestare il telefono per effettuare una telefonata e, una volta consegnato il cellulare, venivano minacciate e per riaverlo dovevano pagare. In un'occasione dopo avere fermato un loro coetaneo i due gli avrebbero sferrato un pugno facendolo cadere a terra e riuscendo a rubargli la bicicletta e lo zaino. In un'altra circostanza, nel cuore della notte, in una strada di aperta di campagna, i due minori avrebbero anche costretto un 19enne a consegnare il suo smartwatch ed il cellulare minacciandolo di buttarlo in un canale.