Incidente domestico, 95enne muore per ustioni a Colico

L'episodio è accaduto in un'abitazione della frazione Villatico del popoloso centro dell'Alto lago, a confine con le province di Sondrio e Como

Un uomo di 95 anni è morto ieri a Colico, in provincia di Lecco, per le gravissime ustioni riportate su gran parte del corpo a seguito di un incidente domestico. L'episodio è accaduto in un'abitazione della frazione Villatico del popoloso centro dell'Alto lago, a confine con le province di Sondrio e Como. L'uomo è stato soccorso e trasferito d'urgenza all'ospedale di Gravedona, ma è deceduto. Sulla dinamica dell'accaduto indagano i carabinieri.