Un operaio di 48 anni è rimasto gravemente ferito in un infortunio lavorativo avvenuto intorno alle 12:15 di oggi in un’azienda di materie plastiche di Cologno al Serio, nel Bergamasco. L'uomo è rimasto schiacciato in un macchinario per il lavaggio delle cisterne. Immediato l'allarme: sul posto il 118 ha inviato l'elisoccorso, oltre all'automedica e a due ambulanze. Intervenuti anche i vigili del fuoco di Bergamo, i carabinieri di Treviglio e i tecnici di Ats Bergamo per i rilievi. L'operaio è stato trasportato all'ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo.