Trovati 23 chili di marijuana in una cascina occupata nel Lodigiano

Nello stabile sono state rinvenute e sequestrate anche 68 cartucce calibro 22. Identificate 28 persone, tutte con precedenti di polizia per reati predatori

I carabinieri di Lodi, insieme ai colleghi del nucleo Cinofili di Casatenovo (Lecco), hanno scoperto poco più di 23 chilogrammi di marijuana sotto forma di piante in essiccazione, che sul mercato avrebbero fruttato diverse migliaia di euro, nella cascina occupata Belfuggito di Sant'Angelo Lodigiano, dove già in passato avevano sequestrato merce di provenienza furtiva. Immediatamente, quindi, hanno identificato ventotto persone di origini rom, risultate tutte con precedenti di polizia per reati predatori. Tra loro sette minori. Nello stabile occupato sono state anche trovate e sequestrate anche 68 cartucce calibro 22, quattro radio portatili, un flessibile a batteria e un piede di porco.