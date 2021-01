Varese, picchia moglie e aggredisce polizia: arrestato 36enne

L’uomo, pluripregiudicato, è stato ammanettato con l’accusa di maltrattamenti in famiglia e resistenza a pubblico ufficiale. La vittima 30enne ha chiesto aiuto dopo l’ennesima aggressione per mano del marito che, ubriaco, l’ha colpita a schiaffi e spintoni per poi devastare gli arredi di casa

Un 36enne italiano e pluripregiudicato ha picchiato la moglie, distrutto parte della sua abitazione e poi ha aggredito anche la Polizia intervenuta in soccorso della donna. Per questa ragione, è stato arrestato la sera di venerdì 15 gennaio a Varese con l'accusa di maltrattamenti in famiglia e resistenza a pubblico ufficiale. L’uomo è stato portato in carcere a Varese. La moglie è stata invece trasportata e medicata in ospedale, così come un agente ferito che ha riportato una seria distorsione ad un polso, che gli è stato ingessato.

La vicenda

A chiedere aiuto, a seguito dell'ennesima aggressione per mano del marito che, completamente ubriaco, l'ha colpita a schiaffi e spintoni per poi devastare gli arredi di casa, è stata una donna di 30 anni. Quando i due agenti sono arrivati a casa della coppia, l'uomo si è avventato contro di loro, ferendone uno.