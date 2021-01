Covid Como, in una Rsa 17 decessi e 129 positivi da fine anno

Sono positivi 83 pazienti (alcuni in ospedale) e 46 operatori. Dieci dipendenti in più di una settimana fa

Dalla fine dell'anno scorso, quando è scoppiato un focolaio che ha contagiato circa il 90% degli ospiti ma anche i dipendenti, sono diciassette le persone decedute a causa del Covid (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI IN DIRETTA - MAPPE E GRAFICI - L'EMERGENZA IN LOMBARDIA E A MILANO) nella residenza per anziani Ca' d'Industria a Rebbio, quartiere di Como. Al momento sono positivi 83 pazienti (alcuni in ospedale) e 46 operatori. Dieci dipendenti in più di una settimana fa.

La direttrice: "Momento molto difficile, siamo stremati"

"È un momento molto difficile, siamo stremati - ha spiegato sul sito della rsa la direttrice, Marisa Bianchi, pubblicando alcuni ringraziamenti da parte delle famiglie dei degenti -, distrutti fisicamente e psicologicamente, ma siamo una grande forza, dei guerrieri che, instancabili dopo 12 ore di lavoro, continuano a lottare per il bene degli anziani". La speranza è che il nuovo giro di tamponi fatto oggi dimostri che alcuni dei contagiati sono tornati negativi: "Di sicuro - ha spiegato il presidente Gianmarco Beccalli - abbiamo alcune guarigioni, anche tra gli operatori. Speriamo presto di poter uscire da questo tunnel".