Milano, da domani scatta il divieto di fumo all’aperto

Milano dice stop al fumo di sigaretta all'aria aperta: da domani in città entra in vigore il divieto di fumo alle fermate dei mezzi pubblici, nei parchi, nelle aree cani, nei cimiteri, negli stadi e strutture sportive. Lo ha stabilito il Comune di Milano con l'approvazione, il 19 novembre scorso, del nuovo Regolamento per la qualità dell'aria, documento che definisce priorità e scadenze di una serie di azioni tese a migliorare la qualità ambientale in città.