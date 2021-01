Milano, violentò donna in strada: incastrato 14 anni dopo da Dna

Un uomo di 49, in carcere dal 2017 per vari reati, è stato individuato dai carabinieri di Milano come l'autore di una violenza sessuale avvenuta 14 anni fa in strada a Milano ai danni di una donna che si stava recando al lavoro. La svolta nelle indagini sul cold case è arrivata grazie alla corrispondenza del profilo genetico trovato su alcuni mozziconi di sigaretta repertati all'epoca della violenza e il tampone salivare eseguito nel carcere di San Vittore all'uomo di origini algerine.