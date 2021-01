Sondrio, mezzo pesante in fiamme: chiusa la strada statale 38

A causa di un mezzo pesante in fiamme è stata chiusa provvisoriamente al traffico la strada statale 38 'Variante di Morbegno' all'altezza del chilometro 5.100, nel tratto compreso tra Trivio Fuentes e Cosio Valtellino (Sondrio) in direzione di Bormio, nel Comune di Andalo Valtellino in provincia di Sondrio. Sul posto sono presenti le squadre Anas e la Polizia stradale per la gestione della viabilità e i vigili del fuoco del distaccamento di Morbegno per completare le operazioni di spegnimento del veicolo e la rimozione del carico disperso. Il traffico veicolare viene deviato temporaneamente lungo la viabilità locale.