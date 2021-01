Pavia, accoltella coinquilino durante lite: denunciato

Un uomo di 48 anni è stato denunciato per lesioni gravi a Pavia, con l'accusa di aver accoltellato il coinquilino di 46 anni durante una lite per motivi economici. A quanto si apprende, i due hanno cominciato a discutere animatamente, poi il 48enne ha ferito l'altro con un coltello, colpendolo al volto e a una scapola. Il ferito è stato trasportato in ospedale in condizioni non gravi.