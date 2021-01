Covid, in Lombardia 2.205 nuovi casi su 26.535 tamponi

A fronte di 26.535 tamponi effettuati, sono 2.205 i nuovi casi di coronavirus accertati in Lombardia, con una percentuale tra test e positivi pari all’8,3% (ieri 9%). Sono 68 i decessi registrati nelle ultime 24 ore, che portano il totale delle vittime in regione da inizio pandemia a 26.094. Cala di due unità, rispetto a ieri, il numero dei ricoverati in terapia intensiva, sceso a 466, mentre i pazienti in cura presso gli altri reparti ospedalieri sono 3.601 (-13). I nuovi guariti/dimessi sono 1.083. (COVID: TUTTI GLI AGGIORNAMENTI - MAPPE E GRAFICI DEL CONTAGIO - LA SITUAZIONE IN LOMBARDIA)

I dati nelle province

Per quanto riguarda il contagio nelle province, nella città metropolitana di Milano sono stati rilevati 518 nuovi casi, di cui 186 nel capoluogo. 326 i nuovi casi a Brescia, 270 a Varese, 198 a Como,196 a Mantova, 174 a Pavia, 137 a Monza, 86 a Bergamo, 72 a Cremona, 69 a Lodi, 63 a Lecco e 53 a Sondrio.