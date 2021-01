Covid in Lombardia, tutti gli aggiornamenti di oggi in diretta

Sarà tolleranza zero nei confronti di ogni manifestazione di "disobbedienza gentile" di quei ristoratori che decideranno di tenere i locali aperti, violando le misure anti Covid

Intanto, ieri in Lombardia ci sono stati 2.245 casi di Coronavirus. (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI - MAPPE E GRAFICI DEI CONTAGI)

7:00 - A Cremona più controlli per protesta ristoratori

In un vertice che si è tenuto ieri, il prefetto di Cremona, Vito Danilo Gagliardi, ha chiesto alle forze dell'ordine di intensificare i controlli venerdì, in occasione della manifestazione #IOAPRO1501. Tradotto: sarà tolleranza zero nei confronti di ogni manifestazione di "disobbedienza gentile" di quei ristoratori che decideranno di tenere i locali aperti, violando le misure anti Covid.