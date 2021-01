Milano, insegnante di ginnastica a giudizio per abusi sulle alunne

Un insegnante di scienze motorie, in servizio presso un istituto tecnico in zona Corvetto a Milano, è stato rinviato a giudizio dal gup di Milano Sara Cipolla per aver molestato sette alunne tra i 15 anni e i 18 anni. I fatti contestati risalgono al periodo tra il settembre 2016 e il 2017. L'uomo, oggi 54enne, è accusato di violenza sessuale pluriaggravata dalla minore età e dalle condizioni di inferiorità fisica e psichica delle vittime, dall'avere commesso alcuni dei fatti contestati dentro la scuola, e in qualità di incaricato di pubblico servizio.