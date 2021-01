Sul posto sono intervenute le squadre Anas per la gestione dell'emergenza e per il ripristino della normale circolazione

Chiuso al traffico un tratto della strada statale 36 'del Lago di Como e dello Spluga' nel territorio comunale di Madesimo, in provincia di Sondrio, a causa di una tormenta di neve. Sul posto sono intervenute le squadre Anas per la gestione dell'emergenza e per il ripristino della normale circolazione.