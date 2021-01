Spaccio di droga, arrestati due pusher nel Milanese

Due uomini sono stati arrestati dalla polizia per spaccio a Senago (Milano) dopo la scoperta di box in cui nascondevano circa un chilo e mezzo di diversi tipi di droghe destinate a feste private organizzate nonostante i divieti per il Covid.

Le indagini

Proprio nell'ambito dei controlli sui party illegali gli investigatori della Squadra mobile, diretti da Marco Calì, sono arrivati a un cameriere 45enne che spacciava a bordo della propria auto cocaina, Mdma, ecstasy e ketamina. L'uomo, con precedenti per droga, è stato fermato lunedì scorso su una Audi A3 in via Gramsci, a Senago, e pur non avendo nulla con sé ha manifestato un nervosismo molto sospetto. La perquisizione è proseguita alla sua abitazione dove sono stati trovati 2mila euro, 15 grammi di cocaina, 30 grammi di ketamina, 50 grammi di marijuana, 10 grammi di Mdma, ecstasy, cristalli e pasticche. I poliziotti hanno proseguito le ricerche a un box dal quale nei giorni precedenti era stato visto uscire, all'interno del quale c'era un chilo di marijuana e diverse dosi tra Mdma ed ecstasy. Nella casa di Senago è stato poi trovato un altro telecomando per cancello automatico e dopo una ricerca nei palazzi della zona sono riusciti a risalire a quello giusto in via Volta. Da quel box si accedeva a casa di un 39enne con precedenti penali. Nell'abitazione di quest'ultimo c'erano mille euro, quasi 200 grammi di cocaina, 100 grammi di hashish, 4 grammi di ketamina, e alcune dosi di marijuana. Inoltre, è stato trovato materiale per il confezionamento e fogli con i conti dello spaccio. Sono in corso approfondimenti per risalire alle feste a cui hanno partecipato.