Como, incidente stradale: feriti mamma e figlio di sei anni

Un bambino di sei anni e la mamma di 45 sono rimasti feriti in un incidente stradale cheieri pomeriggio ha coinvolto varie aiuto sulla statale Regina a Sala Comacina, sulla sponda occidentale del lago di Como.

La vicenda

Secondo una prima ricostruzione ci sarebbe stato un violento scontro frontale subito dopo una curva, cui è seguita una serie di tamponamenti. Per soccorrere la madre e il bambino sono intervenuti due elicotteri da Como e Brescia che hanno trasportato i feriti all'ospedale Papa Giovanni di Bergamo in codice giallo: il bambino ha riportato un trauma facciale e dorsale, la madre una frattura a una gamba. Non sono in pericolo di vita. Altri due pazienti sono stati trasportati in ospedale in ambulanza in codice verde. Ci sono poi volute ore per rimuovere i veicoli coinvolti.