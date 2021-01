Covid in Lombardia, tutti gli aggiornamenti di oggi in diretta

Cala il numero dei ricoverati in terapia intensiva, sceso a 471, mentre i pazienti in cura presso gli altri reparti ospedalieri sono 3.424 (+80)

A fronte di 28.462 tamponi effettuati, sono 2.952 i nuovi casi di Coronavirus accertati in Lombardia, con una percentuale tra test e positivi pari al 10,3%. Sono 92 i decessi registrati nelle ultime 24 ore, che portano il totale delle vittime in regione da inizio pandemia a 25.498. Cala il numero dei ricoverati in terapia intensiva, sceso a 471, mentre i pazienti in cura presso gli altri reparti ospedalieri sono 3.424 (+80). I nuovi guariti/dimessi sono 3.474.