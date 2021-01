Giornalisti, morto l'editorialista Giuseppe Turani

Si è spento all'ospedale di Broni, nel Pavese, dove era stato ricoverato per un malore che lo ha colpito ieri nella sua abitazione

Si è spento il giornalista Giuseppe Turani, detto Peppino, editorialista economico per L'Espresso, Repubblica, Il Corriere della Sera, Capital e altri. E' morto all'ospedale di Broni, nel Pavese, dove era stato ricoverato per un malore che lo ha colpito ieri nella sua abitazione. Nato a Voghera, in provincia di Pavia, il 29 aprile del 1941, è stato anche autore con Eugenio Scalfari del libro Razza Padrona.