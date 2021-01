Vimodrone, tenta di uccidere con le forbici il fratello: arrestato

I carabinieri hanno fermato in un capannone in disuso un 39enne pregiudicato e senza fissa dimora. La vittima è ricoverata in gravissime condizioni e sta subendo un intervento al polmone, perforato durante un’aggressione riconducibile a futili motivi dovuti all’abuso di alcol

Un 39enne di origini ucraine è stato fermato dai carabinieri di Cologno Monzese all’interno di un capannone in disuso in via Gramsci, a Vimodrone (nel Milanese) poiché ha tentato di uccidere il fratello 34enne colpendolo due volte alla schiena con un paio di forbici, perforandogli un polmone. Il fatto è accaduto nelle prime ore del mattino. La vittima è ancora in gravissime condizioni e sta subendo un intervento al polmone al San Raffaele di Milano. Il fermato sarà invece portato nel carcere di Monza.

Il tentato omicidio

Secondo le indagini, i due fratelli vivevano nella struttura dissmessa e, in seguito a una lite dovuta probabilmente all'abuso di sostanze alcoliche, il 39enne (senza fissa dimora e con precedenti per maltrattamenti in famiglia e lesioni) ha aggredito il fratello 34enne (anche lui senza fissa dimora, disoccupato e pregiudicato per furto) in via Diaz. È lì che la vittima è stata soccorsa dal 118. I sanitari hanno trovato il 34enne con due profonde ferite alla schiena ed è quindi stato necessario il trasporto in codice rosso al vicino ospedale San Raffaele di Milano. All'interno del capannone sono state trovate due paia di forbici intrise di sangue (ritenute l’arma del delitto) vicino all'area degli uffici (adibita a camera da letto).