Incendio in condominio nel Lecchese, grave una donna

Il rogo è divampato in uno stabile in via Provinciale, a Malgrate. In ospedale una 75enne, rimasta intossicata e con gravi ustioni. Soccorso altre tre persone. L’edificio è stato evacuato

Un incendio è scoppiato oggi pomeriggio in un appartamento al secondo degli otto piani di un condominio a Malgrate, popoloso centro alle porte di Lecco. Una donna di 75 anni è rimasta intossicata e gravemente ustionata mentre altre cinquanta persone sono state evacuate. Sono ancora in corso le operazioni dopo lo spegnimento delle fiamme e l'evacuazione degli appartamenti ai piani superiori dello stabile in via Provinciale.

I soccorsi

Il rogo è divampato nell'appartamento di due persone anziane e il fumo sprigionatosi ha invaso la scala. La 75enne, presente nell'alloggio, è stata ricoverata al Pronto soccorso in condizioni preoccupanti per ustioni e intossicazione. Altre tre persone sono invece state soccorse per avere respirato fumo. Sul posto anche l'elisoccorso oltre a diverse unità di pronto intervento dei Vigili del fuoco e dei Carabinieri.