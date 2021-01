Giussago, incendio in una villetta: illesi genitori e figlio

Verso le cinque di questa mattina a Giussago, nel Pavese, è divampato un incendio in una villetta. Il tempestivo intervento dei vigili del fuoco ha evitato che potesse avere conseguenze drammatiche.

I soccorsi

Le persone che abitano nella casa, i due genitori e il figlio di nove anni, non hanno riportato conseguenze. Sul posto sono intervenuti anche gli operatori del 118 e i carabinieri. Sono in corso accertamenti per stabilire le cause del rogo.