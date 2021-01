Rimpasto giunta Lombardia, Salvini: “Squadra pronta al 99 per cento”

"Entro stasera sentirò gli altri segretari di partito a partire dal presidente Berlusconi, e poi conto che la squadra cominci a correre come è giusto che sia”. A dirlo è il segretario della Lega, Matteo Salvini, parlando del rimpasto della giunta della Regione Lombardia. "Per me la squadra al 99% è già chiusa", ha aggiunto. L'uno per cento riguarda la riorganizzazione delle deleghe.

Poi, sulla possibilità che Letizia Moratti diventi vicepresidente, Salvini si è detto "assolutamente contento", specificando però che "i ruoli li decide il presidente Fontana. A me, da cittadino lombardo e da milanese - ha sottolineato -, farebbe solo piacere avere Letizia Moratti in squadra" (LA POLEMICA SUI VACCINI).

“Una squadra di eccellenza”

Ieri, il leader del Carroccio aveva dichiarato che nella nuova giunta lombarda ci sarà “qualcuno che ha ricoperto incarichi di Governo nei mesi scorsi. Per noi se la Lombardia corre corre tutta Italia quindi punteremo tantissimo sul rilancio della Regione. Non do nomi e cognomi, se pazientate avrete le risposte. Sarà una squadra di eccellenza”, le sue parole.