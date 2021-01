Sacerdote rapinato delle offerte in provincia di Mantova

I malviventi si sono introdotti nella canonica, dove risiede il sacerdote, attraverso la finestra del bagno. Una volta dentro si sono imbattuti nel parroco che in cucina stava guardando la televisione

Due uomini, volto travisato e pistole in pugno, hanno rapinato ieri sera, poco dopo le 21:30, il parroco di Pietole (frazione di Borgo Virgilio), il 90enne monsignor Luigi Bolzani.

La ricostruzione dei fatti

I malviventi si sono introdotti nella canonica, dove risiede il sacerdote, attraverso la finestra del bagno. Una volta dentro si sono imbattuti nel parroco che in cucina stava guardando la televisione. A quel punto i malviventi hanno estratto una pistola e, puntandola contro il sacerdote, gli hanno ordinato di consegnare loro il denaro che aveva in casa. Don Bolzani, spaventato, ha consegnato le offerte raccolte nelle messe del giorno, circa 250 euro. I rapinatori sono quindi fuggiti portandosi via il suo cellulare.