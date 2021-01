Premana, in bici su strada innevata: cade in scarpata e si ferisce

Un ragazzo di 18 anni ha perso l'equilibrio mentre percorreva una mulattiera innevata con la bicicletta ed è rimasto ferito, precipitando per alcuni metri in una scarpata. La vicenda è accaduta ieri sera a Piazzo, sulle montagne di Premana in provincia di Lecco, in Valvarrone.

I soccorsi

Il giovane ha riportato traumi alla schiena e alla spalla: è stato raggiunto da una squadra di volontari del soccorso alpino, che lo hanno immobilizzato e trasportato a valle con la barella fino alla strada, dove era presente l'ambulanza della Cri di Premana.