Bernareggio, incendio in una casa: due intossicati

Una coppia di 40enni è finita in ospedale per aver inalato troppo fumo a seguito di un incendio divampato nel loro appartamento a Bernareggio - in provincia di Monza e Brianza - la scorsa notte. Morto, invece, il loro cane.

L'arrivo dei vigili del fuoco

Svegliatisi per il fumo, i coniugi hanno chiesto aiuto al 112 e sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, che hanno spento il rogo. Entrambi sono stati poi ricoverati non in gravi condizioni per sospetta intossicazione all'ospedale di Vimercate. Ancora ignote le cause dell'incendio.