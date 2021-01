Cesano Maderno, picchia e rapina donna in stazione: preso

Nella serata di ieri a Cesano Maderno, in provincia di Monza e Brianza, una donna di 28 anni è stata aggredita e rapinata da un uomo di 30 anni, di origini tunisine.

La vicenda

La donna, che lavora in un pub, a quanto emerso stava facendo rientro a casa quando il malvivente l'ha incrociata e le si è scagliato contro con un coltello in mano, colpendola con pugni al volto e facendole sbattere la testa contro il muro per poi rapinarla di smartphone, denaro e documenti e continuare a picchiarla.

L'allarme

A dare l'allarme è stata una residente della zona che, assistendo alla scena, ha chiesto l'intervento del 112. I carabinieri, arrivati sul posto poco dopo, hanno trovato il rapinatore ancora in azione. Per tentare di scappare, correndo sui binari, il 30enne ha lanciato sassi contro i militari che però lo hanno braccato. Arrestato, è risultato irregolare in Italia e senza fissa dimora. La giovane aggredita è stata portata in ospedale a Desio, dove le sono state diagnosticate ferite ed ecchimosi da percosse, con una prognosi di circa 20 giorni.