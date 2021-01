Covid a Milano, tutti gli aggiornamenti di oggi in diretta

Per quanto riguarda le province, Varese è la più colpita con 408 nuovi casi, 361 nella città metropolitana di Milano di cui 140 a Milano città, 330 a Como, 206 a Brescia, 87 a Mantova, 64 a Pavia, 60 a Cremona. (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI - LA SITUAZIONE IN LOMBARDIA - MAPPE E GRAFICI DEI CONTAGI)

6:56 - A Milano 361 nuovi casi, 140 in città

Con 13.209 tamponi effettuati sono 1.709 i nuovi positivi in Lombardia, con il tasso di positività in crescita al 12,9%. Diminuiscono i ricoverati in terapia intensiva e negli altri reparti. I nuovi decessi sono 36 per un totale di 25.317 morti in regione dall'inizio della pandemia. I guariti/dimessi sono 728. Per quanto riguarda le province, Varese è la più colpita con 408 nuovi casi, 361 nella città metropolitana di Milano di cui 140 a Milano città, 330 a Como, 206 a Brescia, 87 a Mantova, 64 a Pavia, 60 a Cremona.