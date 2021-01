Morte di Marco Formentini, aperta la camera ardente a Milano

E' stata aperta a Milano la camera ardente di Marco Formentini, sindaco della città dal 1993 al 1997, scomparso all'età di 90 anni. In occasione delle esequie è stato proclamato il lutto cittadino, mentre in tutte le sedi comunali le bandiere civiche sono a mezz'asta. L'ultimo saluto al primo e unico sindaco leghista di Milano si tiene nella Sala Alessi di Palazzo Marino dove ha sede il Comune. Il feretro è al centro della sala ed è adornato con un cuscino di rose rosse. La camera ardente rimarrà aperta fino alle 13:30 e alle 14:30 ci sarà una cerimonia di commemorazione.

Sala: "Milano lo ricorderà con riconoscenza"

Il primo a rendere omaggio a Formentini e a salutare i tre figli presenti alla camera ardente è stato l'attuale sindaco di Milano, Giuseppe Sala, in fascia tricolore.

"Era una persona con un'umanità straordinaria, con un percorso politico sempre alla ricerca di portare avanti delle idee e dei cambiamenti, la sua umanità e la sua vera passione sono i motivi per cui Milano lo ricorderà con riconoscenza. E lo dico senza retorica", ha affermato Sala. "Lui era un gentiluomo, era simpatico, io l'ho sentito quasi fino alla fine e sono molto contento perché i figli mi hanno detto di quanto mi stimava e la cosa era ricambiata", ha aggiunto Sala. Per quanto riguarda la possibilità di intitolargli una via della città "c'è questa regola dei 10 anni che devono passare dalla morte di una persona - ha risposto Sala ai giornalisti -. È una regola abbastanza rigida per tutti noi e credo che da ex sindaco anche lui avrebbe voluto far rispettare le regole, però certamente la mia opinione è che è senz'altro meritevole di questo. Troveremo una formula" per ricordarlo.