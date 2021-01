Milano: famiglia in ospedale per monossido, cesareo urgente per madre

A causa di un'intossicazione da monossido una famiglia di tre persone è finita in ospedale e la madre, al nono mese di gravidanza, è stata sottoposta a un parto cesareo d'urgenza. E' successo oggi a Cambiago, nel Milanese: padre, madre e figlio di 3 anni sono finiti in ospedale a Vimercate (Monza e Brianza). Sul posto, un appartamento in via Madonna, i vigili del fuoco intervenuti per le esalazioni emesse da un impianto di riscaldamento privato. All'arrivo dei pompieri gli inquilini si erano già recati in ospedale dato che l'uomo, un 36enne, di origine nordafricana, aveva notato che la moglie 25enne e il figlio stavano poco bene e li aveva portati al pronto soccorso. Il 36enne è stato trasferito a Milano, all'ospedale di Niguarda, per essere sottoposto a un trattamento iperbarico, mentre la donna, valutata una sofferenza per il feto, è stata operata d'urgenza. Nessuno si troverebbe comunque in gravi condizioni.