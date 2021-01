Incidente a Milano, tamponamento tra mezzi Amsa: due feriti

Lo scontro è avvenuto questa mattina intorno alle 7:30 in via Fratelli Bronzetti. Trasportati in ospedale in codice giallo una donna di 50 anni e un uomo di 57

Tamponamento questa mattina a Milano tra due mezzi dell’Amsa, la municipalizzata milanese per la raccolta dei rifiuti. Nell’incidente, avvenuto intorno alle 7:30 in via Fratelli Bronzetti, sono rimasti feriti in modo non grave un addetto, una donna di 50 anni, e un ispettore, un uomo di 57 anni.

La dinamica

I due veicoli, un camion compattatore e l’auto degli ispettori, viaggiavano in colonna quando si sono scontrati. La macchina ha colpito la parte posteriore del mezzo pesante, sbalzando la netturbina che veniva trasportata sul predellino. La donna, cadendo, ha battuto la testa e a scopo precauzionale è stata trasportata in codice giallo all'ospedale di Niguarda. Stessa sorte anche per l'ispettore alla guida dell'auto, portato in codice giallo al Policlinico.