Covid, in Lombardia 1.402 nuovi casi su 11.758 tamponi

Aumentano i ricoverati in terapia intensiva, più 4, in totale 491, mentre calano quelli negli altri reparti, meno 59, in totale 3.293

In Lombardia sono 1.402 i nuovi casi di positività al Coronavirus su 11.758 tamponi effettuati, con un tasso di positività stabile all'11,9%. Aumentano i ricoverati in terapia intensiva, più 4, in totale 491, mentre calano quelli negli altri reparti, meno 59, in totale 3.293. I decessi sono 78, per un totale di 25.281 morti in regione dall'inizio della pandemia. I guariti/dimessi sono 626.

In provincia di Milano 163 casi

Tra i nuovi casi, 596 sono nella Città metropolitana di Milano, di cui 163 a Milano città, 226 a Brescia, 131 a Monza e Brianza, 101 a Bergamo.