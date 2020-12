Corsico, rapine e furto con strappo ai danni di anziani: due arrestati

In alcune circostanze, a seguito dei violenti strattonamenti, le vittime hanno riportato gravi lesioni personali

Due uomini di 25 e 29 anni sono stati arrestati a Corsico, in provincia di Milano, con l'accusa di aver commesso in concorso tra loro i reati di furto con strappo, rapina aggravata e lesioni personali aggravate. Secondo le accuse i due hanno agito tra Corsico e Buccinasco nei mesi di agosto e settembre.

Le indagini

Le indagini, iniziate nel mese di settembre e condotte su delega della Procura della Repubblica presso il Tribunale Ordinario di Milano, hanno consentito di accertare le responsabilità degli arrestati per tre rapine e un furto con strappo ai danni di anziani, alcuni dei quali ultraottantenni. Individuato anche il 'compro oro' di Cesano Boscone dove gli indagati avevano messo in vendita i frutti delle loro rapine. In alcune circostanze, a seguito dei violenti strattonamenti, le vittime hanno riportato gravi lesioni personali.