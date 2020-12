Busto Arsizio, donna trovata morta in un container: probabile omicidio

Una donna di origine straniera è stata trovata morta in un container all’interno di un cantiere abbandonato a Busto Arsizio, nel Varesotto. Il corpo è stato rinvenuto lo scorso 13 dicembre in seguito a una segnalazione. Dalle indagini della Squadra Mobile di Varese e del Commissariato di Busto Arsizio, sotto la direzione della Procura di Busto Arsizio, è emerso che la donna è stata verosimilmente vittima di omicidio maturato all'interno di una comunità di soggetti senza fissa dimora e dediti al consumo smodato di alcool e sostanze stupefacenti. Sono in corso ulteriori accertamenti per ricostruire la dinamica degli eventi e le responsabilità penali.