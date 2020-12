Covid in Lombardia, tutti gli aggiornamenti di oggi in diretta

Lo rende noto l’assessore regionale al Welfare, Giulio Gallera. Le dosi serviranno per completare le prime somministrazioni e avviare l'iniezione di richiamo

Intanto, ieri in regione sono stati registrati 843 nuovi casi di coronavirus a fronte di 11.607 tamponi eseguiti. (COVID: TUTTI GLI AGGIORNAMENTI - MAPPE E GRAFICI DEL CONTAGIO)

in Lombardia arriveranno oggi 94.770 dosi di vaccino anti-Covid, che dovrebbero essere somministrate già dal 31 dicembre. Lo annuncia l'assessore al Welfare della Regione Giulio Gallera, spiegando che "entro il mese di gennaio arriveranno nella nostra regione 491.400 dosi di vaccino, suddivise in cinque date diverse". Le dosi, che serviranno per completare le prime somministrazioni e avviare l'iniezione di richiamo, andranno a operatori sanitari e persone che lavorano negli ospedali a vario titolo, medici e pediatri di base, ospiti e operatori delle RSA, dipendenti e volontari dei servizi di emergenza e urgenza.