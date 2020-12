Livigno, furgone finisce nel lago: sei persone salvate

Dopo l'una di notte un furgone, forse complice la neve, all'altezza di una curva è uscito di strada, rotolando per 50 metri lungo una scarpata prima di finire la sua corsa nel lago di Livigno parzialmente ghiacciato.

L'intervento dei vigili del fuoco

Poteva essere una tragedia, ma i vigili del fuoco della cittadina in provincia di Sondrio sono intervenuti con tre mezzi e otto uomini insieme a 118 e soccorso alpino e hanno salvato le sei persone a bordo, sei polacchi che ora si dovrà accertare perché si trovassero in orario di coprifuoco per Via della Val, appena dopo la dogana in direzione del paese turistico.