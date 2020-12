Covid in Lombardia, tutti gli aggiornamenti di oggi in diretta

Ieri in Lombardia si sono registrati 2.656 nuovi contagi a fronte di 32.294 tamponi effettuati, il rapporto tra positivi e test eseguiti è in aumento all'8,2%.

Il Natale è sempre Natale anche se lo si passa in una camera d'albergo isolati perché positivi. Lo sanno ai Covid-hotel del bresciano dove le giornate di festa sono scandite dai riti del contagio con videochiamate a sostituire gli abbracci. In provincia di Brescia sono quattro gli alberghi usati per l'isolamento dei positivi asintomatici. (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI - MAPPE E GRAFICI DEI CONTAGI)

Il Natale è sempre Natale anche se lo si passa in una camera d'albergo isolati perché positivi. Lo sanno ai Covid-hotel del bresciano dove le giornate di festa sono scandite dai riti del contagio con videochiamate a sostituire gli abbracci. In provincia di Brescia sono quattro gli alberghi usati per l'isolamento dei positivi asintomatici. Sul Garda a Casa Bonotto di Desenzano in un piccolo appartamento passeranno il Natale madre e figlio di 13 anni. Hanno dovuto lasciare casa perche' non avevano spazio per isolarsi. "Sarà un Natale più triste ma passerà - racconta la donna -. Tutto sommato siamo fortunati almeno io e mio figlio possiamo stare insieme. Penso a chi sta peggio di noi, a chi è in ospedale". Nella stessa casa albergo di Desenzano ci sono altri appartamenti, tutti messi a disposizione per la pandemia. "Il settore è in ginocchio, piegato dal virus e chissà quando si riprenderà - ha confermato Emanuele Bonotto, l'albergatore che ha aperto il suo Hotel ai positivi - ma dobbiamo pensare anche a cosa possiamo fare per la nostra comunità. Penso che per noi imprenditori ci siano diritti ma anche il dovere di stare vicino alla comunità. Ma non chiamateli Covid hotel: io la definirei ospitalità garantita".

Ieri in Lombardia si sono registrati 2.656 nuovi contagi a fronte di 32.294 tamponi effettuati, il rapporto tra positivi e test eseguiti è in aumento all'8,2%. Diminuiscono i ricoveri in terapia intensiva, con 15 pazienti meno di ieri per un totale di 521, e anche negli altri reparti, con 65 degenti in meno rispetto al giorno precedente per un totale di 4.178. I decessi sono 67 per un totale di 24.677 morti dall'inizio della pandemia, mentre i guariti/dimessi sono 4.920. Questi i dati relativi alle province: Milano 697 (di cui 289 a Milano città), Bergamo 104, Brescia 310, Como 267,Cremona 41, Lecco 57, Lodi 82, Mantova 209, Monza e Brianza 158, Pavia 241, Sondrio 76, Varese 337.