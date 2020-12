Vaccino Covid, Salvini: “Importante spiegare, mai obbligare”. Video

"È importante spiegare, educare, accompagnare, mai obbligare. Non sono mai d'accordo con obblighi che riguardano la vita delle persone", ha detto il leader della Lega, Matteo Salvini, a proposito del vaccino Covid, durante la consegna dei pacchi regalo alle famiglie bisognose a Milano. Salvini ha affermato che, riguardo il vaccino seguirà, il consiglio del suo medico. "Prima di me ci sono altre persone che ne hanno bisogno", ha poi aggiunto il leader leghista sottolineando "il grido di allarme" delle associazioni del mondo della disabilità in cui ci sono sei milioni di persone che "hanno diritto di essere coperti, tutelati, e se lo riterranno vaccinati prima degli altri". (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI - LA SITUAZIONE IN LOMBARDIA - MAPPE E GRAFICI DEI CONTAGI)