Trovato un cadavere nel Naviglio vicino a Pavia

Il corpo di un uomo di 75 anni è stato trovato oggi nelle acque del Naviglio, nel tratto compreso tra Pavia e il vicino comune di Borgarello, lungo l'Alzaia Pavese all'altezza della località Cantone Tre Miglia. L'auto del 75enne è stata ritrovata poco prima a una distanza di circa due chilometri dal punto in cui è affiorato il corpo. Non si esclude che l'uomo possa essere finito in acqua in seguito a un malore, dopo essere sceso dalla sua auto. Sono in corso accertamenti da parte delle forze dell'ordine.