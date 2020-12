Covid in Lombardia, tutti gli aggiornamenti di oggi in diretta

Quando sarà il mio turno, sicuramente mi farò vaccinare" contro il Coronavirus. Lo ha detto il presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana in una intervista a La Provincia di Cremona.

Intanto l'assessore regionale al Welfare, Giulio Gallera ha reso noto che in Lombardia i primi crio-box con 324 fiale per l'effettuazione di 1.620 dosi di vaccino anti-Covid "arriveranno il 27 mattina. L'ospedale Niguarda di Milano sarà l'hub centrale che riceverà le prime dosi; da lì saranno suddivise e trasferite in 14 siti della nostra Regione”. (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI – MAPPE E GRAFICI DEI CONTAGI)

7:32 - Covid: Fontana, quando mio turno farò sicuramente vaccino

"Il governo ha indicato le categorie che devono essere gradualmente vaccinate. La prima è quella del personale medico e sanitario. Quando sarà il mio turno, sicuramente mi farò vaccinare" contro il Coronavirus. Lo ha detto il presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana in una intervista a La Provincia di Cremona trasmessa in diretta Facebook. Un desiderio per Natale? "Che con la vaccinazione inizi a vedersi la luce nel tunnel della battaglia a questo maledetto virus", ha aggiunto Fontana.