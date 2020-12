Estradato in Italia capo organizzazione dedita allo spaccio nel Pavese

Il gruppo era stato scoperto e smantellato in un'operazione dei carabinieri del novembre 2019 che aveva portato all'arresto di 13 persone. Il 49enne però era riuscito a fuggire in Albania

E' stato estradato in Italia un 49enne albanese ritenuto a capo di un'organizzazione criminale dedita al traffico, alla detenzione e allo spaccio di stupefacenti in provincia di Pavia. Il gruppo era stato scoperto e smantellato in un'operazione dei carabinieri di Stradella (Pavia) nel novembre del 2019, che aveva portato all'arresto di 13 persone. Il 49enne però era riuscito a fuggire in Albania, da dove continuava a gestire l'attività illecita. Fermato lo scorso 31 maggio dalla polizia albanese di Tirana, ora è stato estradato nel nostro Paese e trasferito al carcere romano di Rebibbia.