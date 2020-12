Incidente a Milano, donna investita da un tram: ferita 56enne

Lo scontro è avvenuto oggi in via Eritrea. L'uomo alla guida del mezzo pubblico è stato soccorso e portato in ospedale in stato di shock

Una donna è rimasta ferita dopo essere stata travolta da un tram in via Eritrea a Milano, la 56enne ha riportato ferite serie ma non sarebbe in pericolo di vita. Anche l'uomo, 36enne, alla guida del tram è stato soccorso e portato in ospedale in stato di shock. Ancora da chiarire la dinamica dell'incidente sul quale indagano gli agenti della Polizia locale del capoluogo lombardo.