Ruby ter: ennesimo rinvio del processo Berlusconi a Milano

Ruby ter, slitta processo a Roma per problemi di salute di Berlusconi

Nell'udienza del 30 novembre scorso gli inquirenti in aula hanno ridefinito il valore delle due ville che il leader di Forza Italia avrebbe regalato alle due 'olgettine' Barbara Guerra e Alessandra Sorcinelli, aumentandolo da circa 900mila euro ciascuna a circa 1,1 milioni. La modifica dell'imputazione a carico dei tre, l'ex premier, Guerra e Sorcinelli, è stata notificata il giorno successivo e da codice devono trascorrere 20 giorni prima della successiva udienza. Alla ripresa del processo oggi ne erano trascorsi soltanto 19 e, dunque, su istanza della difesa di Berlusconi il collegio giudicante ha aggiornato l'udienza. Da febbraio scorso è stata svolta soltanto un'udienza con attività in aula, per vari rinvii dovuti a problemi tra cui l'emergenza Covid e impedimenti per motivi di salute di Berlusconi.