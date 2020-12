Milano, in stazione metro Isola apre pronto soccorso psicologico

Negli spazi della fermata Isola della metro di Milano apre da domani Relief, sorta di pronto soccorso psicologico dove si potranno fare senza appuntamento sedute da mezzora. Lo sportello sarà aperto tutti i giorni dalle 8 alle 20, con dieci psicologhe formate alle tecniche e ai protocolli rapidi e d'emergenza emotiva.

Il pronto soccorso psicologico

Il servizio, riservato ai maggiorenni, prevede sconti per giovani sotto i 25 anni e persone oltre i 65 e la possibilità di sedute anche online prenotandole sul sito. L'obiettivo di Relief, in inglese 'sollievo', è di fornire un aiuto rapido che può servire a chi ha subito un trauma, come un lutto o un episodio di mobbing, a chi ha avuto una giornata storta, è in uno stato d'ansia o anche solo a chi desidera rilassarsi. "Vogliamo portare la psicologia pratica - ha spiegato il founder e direttore Alessandro Calderoni - all'interno e al servizio della quotidianità, con tutti i suoi alti e bassi".