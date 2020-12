Brescia, otto nuovi indagati per l'omicidio di Jessica Mantovani

La Procura di Brescia ha iscritto otto persone nel registro degli indagati nell'ambito dell'inchiesta sull'omicidio di Jessica Mantovani, la 37enne trovata morta nell'estate di un anno fa nella centrale idroelettrica di Prevalle. Secondo la ricostruzione degli investigatori la donna sarebbe stata uccisa a calci e pugni. Gli otto nuovi indagati, secondo quanto riporta il Giornale di Brescia, devono rispondere di concorso in occultamento di cadavere e si aggiungono ai due sotto inchiesta, sempre rimasti a piede libero, accusati di omicidio e occultamento di cadavere. La Procura bresciana ha disposto per martedì accertamenti irripetibili sulle auto degli otto indagati per cercare tracce della vittima.