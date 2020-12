Milano, Gdf blocca accesso a ‘tv pirata’ con 50mila utenti: 3 denunce

Il nucleo di polizia economico finanziaria della guardia di finanza di Milano, in un'inchiesta dell'aggiunto Eugenio Fusco e del pm Paola Pirotta, ha eseguito un sequestro preventivo con "inibizione all'accesso a un network di piattaforme digitali, attraverso il quale era consentito a oltre 50mila utenti l'accesso a contenuti televisivi", in particolare partite di calcio di serie A, tramite Internet Protocol Television (IPTV), un "sistema criptato di trasmissione di segnali televisivi su reti informatiche". Tre persone sono state denunciate per violazione della legge sul diritto d'autore e approfondimenti sono in corso per identificare "i singoli utenti destinatari dell'IPTV illegale".